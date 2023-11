Cecchi Paone si sposa: i dettagli sulle nozze, dagli invitati vip al ruolo di Emma Bonino

Alessandro Cecchi Paone sposerà il compagno Simone Antolini sabato 22 dicembre nella Sala d’onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un'intervista all'Adnkronos dove il giornalista e conduttore ha rivelato molti dei dettagli sul grande giorno che coronerà una relazione lunga due anni. Il giornalista e conduttore televisivo, che è stato sposato per oltre 10 anni con Cristina Navarro, ci prova per la seconda volta: "La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto a esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili" ha raccontato.

Perché proprio Napoli? "Innanzitutto per la grande affettuosa amicizia che ho con il sindaco che dura da quando lui era Rettore dell’università di Napoli e poi ministro della Ricerca e anche perché Napoli è una città a cui sono molto legato" ha spiegato Cecchi Paone che alla città campana è molto legato avendo frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro del padre e perché lì da 25 anni insegna all'università: "Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un'appendice napoletana''.

La festa e gli invitati vip

Dopo il rito Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini faranno una grande festa con tutti i fuochi di artificio del caso. Top secret, al momento, la location scelta, ma il dettaglio è che si svolgerà in uno dei teatri storici di Napoli "che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano". Tanti gli invitati, tra cui diversi vip ma "non molti - dice Cecchi Paone - noi non frequentiamo tantissimo quel mondo, non perché lo snobbiamo ma perché teniamo molto alla nostra privacy. Però ci saranno tante donne che sono state affettuosissime in questi due anni nei nostri confronti, come Myrta Merlino che ha sempre appoggiato la nostra storia e Barbara d'Urso che spero che possa venire se è in Italia, perché è stata la prima a presentare Simone in diretta nell’edizione di 'Pomeriggio 5' dell’anno scorso. Poi ci sarà anche Vladimir Luxuria, grande compagna di battaglie civili; al di là delle posizioni politiche, tra noi due c’è una sintonia totale".

''Inoltre ci sarà anche Alfonso Signorini - prosegue Cecchi Paone - che oltre ad essere anche lui un compagno fondamentale di battaglie per i diritti civili, è stato l'artefice di tutto pubblicando nell'estate del 2022 su 'Chi' la nostra foto e poi, quest'anno, sempre su 'Chi', la copertina in cui annunciavamo l'intenzione di sposarci. Infine ci saranno Riccardo Signoretti, che poi è anche il mio direttore perché scrivo delle rubriche di attualità su 'Nuovo' e 'Nuovo Tv', i giornali che lui dirige, e Marisa Laurito, una carissima amica e tra le ragioni della scelta di Napoli per le nostre nozze".

"Ci mancherà moltissimo Maurizio Costanzo" aggiunge con commozione Cecchi Paone ricordando il ruolo che il conduttore ebbe nella loro relazione: "La famiglia del mio compagno l'ha presa un po’ male, lui (il compagno di Cecchi Paone, ndr) era eterosessuale, ha una bambina che ha avuto a 18 anni, per questo la famiglia di Simone è rimasta un po’ spiazzata. Ricordo che Maurizio invitò me e Simone un anno fa facendo un appello alla mamma del mio compagno, Samantha, affinché superasse questi comprensibili dubbi e pensasse alla bellezza di questo figlio che si era innamorato di un uomo e che voleva che questa storia fosse non solo una storia sessuale, ma di vita. Una storia quindi che comprendeva anche la cura della bambina. Così la madre di Simone si fece convincere da Maurizio in diretta televisiva ed è diventata, assieme alla mia ex moglie, la protettrice femminile di questa unione".

La reazione della ex moglie

Infine, la confidenza sul suo rapporto con la ex: come ha vissuto il suo coming out? "Il nostro è stato un grandissimo amore" - ha ammesso Cecchi Paone - durato 10 anni e basato su una profonda complicità. Si supera sempre tutto se non c’è inganno e bugia e Cristina è stata la prima a sapere di questo cambiamento del mio mondo interiore. Siamo stati molto male ma non essendoci stato inganno abbiamo superato insieme quel difficile momento. Pensavo di non essere destinato a mettere su famiglia perché non ho avuto figli e invece a 60 anni, non l'avrei mai detto, mi sono ritrovato un nuovo marito di 23 anni, una bambina di 5 anni, figlia di Simone e che vive con noi, e una cagnetta di 5 mesi. Insomma, la nostra sarà una vera e propria famiglia allargata".