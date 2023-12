Alessandro Cecchi Paone si è sposato con Simone Antolini. I video della festa in un teatro di Napoli

Alessandro Cecchi Paone, 61 anni, e Simone Antolini, 23 anni, si sono sposati. I due si sono detti "sì" a Napoli, nella Sala d’onore del Maschio Angioino del comune. Un momento tanto atteso e desiderato che gli innamorati hanno condiviso con i numerosi invitati tra cui Vladimir Luxuria, l'ex moglie di Cecchi Paone, che è arrivata da Madrid proprio per stare vicina ad Alessandro, ed Emma Bonino: le sue due testimoni di nozze. Melissa, la figlia di 5 anni di Simone, ha fatto da damigella.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha unito in matrimonio Alessandro e Simone . Davanti agli invitati, ha fatto un lungo discorso: "Grazie per aver scelto Napoli per questo momento così importante della vostra vita. Sono molto amico di Alessandro, ci conosciamo da tanti anni, ora in questo ruolo diverso facciamo una cosa bella, una unione di sentimenti, di valori e il fatto che Napoli sia stata scelta come luogo per questa unione è un motivo di particolare soddisfazione". "Napoli - ha continuato il sindaco - è stata sempre la città dei diritti, dell'amore, la città delle relazioni. Non c'è nulla più importante di una relazione positiva tra le persone. Noi lo sappiamo da sempre. Ci fa piacere che voi abbiate condiviso questo spirito di Napoli per un momento così importante della vostra vita. Vi auguro che l'amore positivo di questa città vi accompagni per tutta la vita".

Come accennato Emma Bonino era una delle testimoni, ma non potendo partecipare di persona era collegata in video. Bonino ha dedicato dolcissime parole ai due sposini: "Innamorarsi capita per fortuna, senza che ci mettete freno. Poi viene il tempo dell'amarsi e quello è più complicato, richiede volontà, disciplina, rispetto dell'anima. Infine viene il tempo di volersi bene, e se arrivate fino a quella tappa avete avuto una vita fortunata e felice. Godetevi questa giornata".

L'account su Instagram per raccontare il matrimonio

Alessandro e Simone hanno deciso di aprire un profilo Instagram interamente dedicato al giorno delle loro nozze. "Alessandro e Simone Wedding", questo il nome della pagina sulla quale stanno pubblicando foto e video di questa giornata di festa. Dopo la cerimonia in comune gli sposi e gli invitati si sono trasferiti al teatro Sannazaro per la cena e la festa.

Al posto delle sedute nella platea sono stati posizionati tavoli rotondi con sopra candide tovaglie impreziosite dai centrotavola rossi perfettamente abbinati al sipario e alle decorazioni in velluto del teatro.

La storia d'amore tra Alessandro e Simone

I due si sono conosciuti per caso durante il periodo del covid. Simone rimase colpito da Alessandro dopo averlo sentito parlare in tv, così decide di iniziare a seguirlo su Instagram. Like dopo like Antolini decide di prendere coraggio e scrive a Cecchi Paone. La loro conoscenza continua virtualmente per molto tempo fino a quando i due, ad aprile 2022, si incontrano di persona. I due escono allo scoperto con un servizio del settimanale Chi, l'estate seguente. Insieme hanno partecipato all'Isola dei Famosi e in quel frangente Simone ha raccontato per la prima volta di avere una figlia.