Alessandro Cecchi Paone sul matrimonio con Simone Antolini: "La mia ex moglie sarà la testimone"

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si vogliono sposare. La notizia i due l'avevano annunciata a gran voce a Pomeriggio 5 a maggio, dopo la loro breve esperienza all'Isola dei Famosi. Proprio in Hoduras, durante il reality, i due hanno festeggiato il loro primo anniversario insieme e adesso sarebbero pronti a lasciare l'Italia per celebrare le nozze e diventare una famiglia.

Al settimanale Mio, il conduttore ha raccontato alcuni dettagli come ad esempio la scelta di convolare a nozze dopo che in Italia avranno ufficializzato l'unione civile. Al momento sono indecisi tra gli Stati Uniti, in particolare le città di New York o Miami, e la Spagna. Il tutto dovrebbe succedere quest'estate: "Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per l’unione civile lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, mentre la persona a cui tengo di più, la mia ex moglie, ci vorrebbe in Spagna (il suo paese d'origine, ndr). E se ci sposeremo lì ovviamente lei sarà la nostra testimone di nozze". Un bellissimo gesto d'affetto e d'amore da parte di Cristina Navarro con la quale Cecchi Paone è stato sposato fino al 2003.

Antolini, come si è scoperto durante l'Isola, ha una figlia, Melissa, e Cecchi Paone vorrebbe adottarla e svela di volersi sposare all'estero proprio per poter ufficializzare la cosa.