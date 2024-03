Alessandro De Santis dei Santi Francesi: "Via da Instagram perché stanco di sentirmi dire che sono bello"

Alessandro De Santis, che insieme al collega Mario Francese forma il duo dei Santi Francesi, non è più su Instagram. Una decisione, quella di cancellare il proprio profilo personale, presa dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo dove la canzone L'Amore In Bocca si è piazzata al 18esimo posto in classifica. Il motivo è stato raccontato dal cantante nel corso dell'intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan nel programma Stasera c'è Cattelan.

"Perché non ho Instagram? A volte, ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi. Però, ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estetica, io sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico "Raga io sto cantando, sono qua per cantare". La mia scelta viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande‘. No, non importa", ha confidato il cantante, arrivato nel programma con il braccio ingessato a causa di una caduta. A questo proposito De Santis ha spiegato di aver avuto un incidente domestico: "Sono caduto a casa come un cretino. Volevo inventarmi una scusa bella ma, poi, ho iniziato a raccontare che ero caduto in casa e tutti mi dicevano "No, devi raccontare qualcosa" ma ormai non posso più farlo. Stavo andando a letto e sono inciampato sul tappeto".

La storia con Matilda De Angelis

Alessandro De Santisè fidanzato con l'attrice Matilda De Angelis che di recente ha raccontato di aver conosciuto proprio grazie a Instagram. "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già da due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda" le parole rilasciate da De Angelis a Grazia: "Come per la vita, che cosa sia o non sia romantico non lo si giudica dall'inizio, ma dalla fine. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi".

E ancora: "Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista", ha aggiunto: "Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l'impiegato di banca".