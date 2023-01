Rapinato in Ferrari Alessandro Del Bono, marito di Afef

Alessandro Del Bono, amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici e marito della modella italo-tunisina Afef Jnifen, è stato rapinato dell'orologio da 40mila euro mentre era in Ferrari, a Milano.

Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 10 gennaio. Del Bono, ad dell'azienda fondata negli anni '70 dalla sua famiglia, si trovava a bordo della sua auto in zona corso Monforte e stava rincasando. A un certo punto, un uomo con il casco intergrale ha spaccato il finestrino dell'auto, parrebbe con il calcio di una pistola. Il rapinatore subito dopo ha strappato dal polso dell'imprenditore il Patek Philippe in oro bianco, modello 5140, del valore di 40mila euro, per poi darsi alla fuga, pare in sella a uno scooter guidato da un complice. Del Bono, che ha denunciato l'accaduto alla polizia, ha anche riferito della presenza, nei paraggi, di altri due scooter con altrettanti motociclisti. In corso le indagini sulla rapina della Squadra Mobile di Milano.

La storia d'amore di Afef Jnifen e Alessandro Del Bono

Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si sono sposati in Costa Azzurra nel 2021 dopo due anni di fidanzamento. La coppia, molto riservata sulla propria vita privata, avrebbe voluto tenere riservata la notizia delle nozze, ma una volta diffusa, ha condiviso sui social lo scatto social che più di qualsiasi altro ha raccontato la sua felicità.

Per Afef Jninen si tratta del quarto matrimonio. L'ex top model si è sposata una prima volta, giovanissima, in Tunisia. Qualche anno dopo, le nozze in Italia con l'avvocato Marco Squattrini, da cui Afef ha avuto il figlio Sammy. Alla fine degli anni Novanta, Afef ha incontrato l'imprenditore Marco Tronchetti Provera, con il quale è stata sposata dal 2001 al 2018.