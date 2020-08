Alessandro Di Battista di nuovo papà: il figlio nasce nel giorno del suo compleanno

"Sarà l'ultima volta che festeggio un compleanno mio". Così Alessandro Di Battista, 42 anni, annuncia la nascita del secondo figlio, Filippo, avuto dalla compagna Sahra Lahouasnia. Il piccolo è nato oggi all'ospedale di Pescara, a tre anni dall'arrivo del primogenito Andrea, e proprio nel giorno in cui lui compie 42 anni.

Alessandro Di Battista papà per la seconda volta

"La mamma è stata mitica e sta benone - scrive l'ex deputato M5S sui suoi canali social, mentre si immortala accanto al letto della clinica - Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a Sarah per questo regalo di compleanno davvero unico e a voi per gli auguri". La coppia nasconde per privacy il volto del piccolino, ma la sua manina spunta in basso nell'inquadratura della foto.

Alessandro Di Battista, l'amore con Sahra: "Lui un papà fantastico"

Proprio ieri Alessandro Di Battista e la sua Sahra si immortalavano a spasso per Ortona insieme al loro primo bambino. Un tenerissimo ritratto familiare con una didascalia eloquente a corredo: "Manca poco". L'amore tra i due è andato veloce: lui l'ha presentata al pubblico poco prima della notizia della sua prima gravidanza. Ad oggi fanno coppia da tre anni. "Alessandro è un papà fantastico", ha scritto lei di recente su Instagram, dove immortala tanti siparietti familiari.

Di Battista aveva annunciato l'arrivo del secondo figlio con un video pubblicato su Instagram qualche settimana fa. Un vero e proprio 'gender reveal video', come va tanto di moda in questo periodo, in cui scoppiava un palloncino per comunicare il sesso del bebè attraverso il colore dei coriandoli che ne sarebbero usciti. Un maschietto, il secondo in casa Dibba.