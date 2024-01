Alessandro Gassman furioso: "Da 40 anni pago le tasse anche a scrocconi e ladri. Vaffan**lo"

Alessandro Gassman come una furia. Su X, ex Twitter, si è sfogato dopo aver letto a quanto ammonta l'evasione fiscale in Italia. "Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione - scrive l'attore - perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu…".

"Una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi. A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaffanc**o", ha scritto ancora Gassman. Sotto al suo tweet sono stati moltissimi a commentare, qualcuno ha dato ragione all'attore sottolineando che è incredibile che ancora sia giustificato il "nero". Altri invece ribadiscono che il problema vero sono le grandi aziende che eludono il sistema fiscale italiano tramite i paradisi fiscali: "L'evasione è la parte minore del danno, perché in gran parte la fanno i pesci piccoli. Quello che massacra le finanze e amplia esponenzialmente il divario delle classi sociali è l'elusione. Questa la fanno i pesci grossi (ovunque nel mondo) che senza violare la legge eludono il sistema attraverso paradisi fiscali, holding e scatole cinesi. Per migliaia di miliardi all'anno".