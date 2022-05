Leo Gassmann si è laureato: l'orgoglio di papà Alessandro

Grande festa in casa Gassmann: Leo si è laureato. I figlio di Alessandro, e quindi nipote di Vittorio, ha lanciato in aria il suo tocco blu insieme ai colleghi universitari. Con una famiglia importante alle spalle ha cercato di farsi rispettare per le sue doti, da lì la decisione di partecipare a X-Factor e di non citare mai il padre o il nonno. Pochi giorni fa Leo è stato definito un "eroe" per aver soccorso una studentessa americana vittima di uno stupro.

Ieri per lui è stato un giorno importante e lo ha scritto anche sui social, dove con i suoi fan ha condiviso anche il link per poter partecipare da remoto alla proclamazione: "Oggi è un giorno importante perché mi danno la laurea e faccio il lancio del cappello! Se volete vi lascio il link per seguire la premiazione. Vi voglio bene, facciamo insieme".

Alessandro Gassmann, che già si era definito un padre orgoglioso per come il figlio aveva agito di fronte ad una donna in difficoltà, definendosi un "padre fortunato", su Twitter ha condiviso due immagini: una con la moglie, l'attrice Sabrina Knaflitz e una di Leo con indosso il tocco blu. A corredo delle foto due frasi semplici ma eloquenti, nella prima "La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio", per la seconda "Il mio premio più grande".