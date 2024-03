Il figlio di Alessandro Greco si è laureato, la gioia del conduttore: "110 e lode, un traguardo bellissimo"

Una data che resterà nella memoria della famiglia Greco-Bocci quella di oggi, venerdì 22 marzo: a 26 anni Lorenzo, figlio del conduttore Alessandro e della ex modella Beatrice, si è laureato brillantemente, per la gioia dei genitori che lo hanno festeggiato anche sui social. "Che gioia grande essere tutti insieme a vivere una giornata e un traguardo bellissimo! Felicitazioni vivissime Al Dott. Lorenzo Greco. 110 cum laude in European Economy" ha scritto papà Alessandro a corredo delle foto scattate nell'aula dell'università subito dopo la discussione della tesi.

Chi è Lorenzo, figlio di Alessandro Greco

Lorenzo Greco, classe 1998, è frontman e cantante della band The Old Blossom. Nel 2019, quando il padre Alessandro presentò l'edizione di Miss Italia, bastò una sua sola inquadratura per catturare l'attenzione del pubblico, attratto da una bellezza che non passò inosservata. Nella bio di Instagram si legge anche che è iscritto a una agenzia di moda.

La passione per la musica è scoppiata dopo aver ascoltato un brano di Hozier in radio: "Mi ha aperto un mondo - raccontò in un'intervista - Ho subito chiesto a mio padre tutte le informazioni sull'artista, sul genere musicale. Ho iniziato a passare notti insonni a studiare l'indie rock, il folk, il soul, ho cercato di capire quei mondi musicali, di informarmi…". Il rapporto con papà è ottimo. "Io ho sempre fatto ascoltare tutto a mio padre che è rimasto impressionato sin da subito per la scrittura dei testi e della musica. Sui testi sono introverso, sono testi personali e non sono propenso a spiegare le canzoni". Se è complicato essere un figlio d'arte? "Non ci ho mai pensato e onestamente non credo che questa etichetta possa influenzare il nostro viaggio musicale" confidò allora: "Papà è un conduttore e uno speaker non ha comunque contatti con l'industria discografica".