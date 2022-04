Chi è Alessandro Pipero, maître di Primo appuntamento su Real Time

Vita privata e professionale di Alessandro Pipero: il diploma all’Istituto alberghiero e i successi nel campo della ristorazione fino alla partecipazione ai dating show Primo appuntamento e Primo appuntamento in crociera. Ma chi è Alessandro Pipero? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Età, studi, carriera, ristoranti, premi

Alessandro Pipero nasce a Roma il 5 giugno 1974. Si diploma all’Istituto Alberghiero IPSEOA Tor Carbone e dopo un periodo di gavetta diventa il proprietario di Pipero al Rex, attività che riesce anche a ottenere una prestigiosa stella Michelin. Dal 2002 al 2008 dirige la sala di Antonello Colonna a Labico. Nel 2008 apre, in proprio, Pipero ad Albano Laziale e nel 2011 si trasferisce poi a Roma all’interno dell’hotel Rex, fino al trasloco, nel 2017, in Corso Vittorio Emanuele.

La carriera professionale dell’uomo è costellata di riconoscimenti: ricordiamo il premio di Miglior Sommelier d’Italia per la guida de L’Espresso (2008) e il titolo di Maître dell’Anno sulla guida Identità Golose 2013 Primo Appuntamento Alessandro Pipero è il maître ufficiale di Primo appuntamento, dating show di Real Time.

Il ruolo era precedentemente coperto da Valerio Capriotti, volto storico del programma. Grazie alla sua cordialità e a una inappuntabile professionalità, Pipero è entrato velocemente nelle grazie dei telespettatori. Nel ristorante Geco l’uomo accoglie i single in cerca dell’anima gemella, accompagnandoli prima al bar e poi ai tavoli, senza mai dimenticare l’ospitalità e la cura del cliente. Mansioni che gli sono state affidate anche per lo spin-off dello show: Primo appuntamento crociera, in onda su Real Time da martedì 26 aprile.

Vita privata, moglie, figli, Instagram

Ad oggi non sappiamo se Alessandro Pipero abbia una moglie (o una compagna) e dei figli. La sua vita privata è top secret, ma i più curiosi possono comunque seguire la sua pagina Instagram dove posta foto e video inerenti alla sua attività lavorativa (televisiva e non), concedendosi di tanto in tanto qualche riflessione calcistica: Alessandro è infatti un grande tifoso della Roma.