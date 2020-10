Il violinista Alessandro Quarta ha un tumore: "Cosa te ne fai dei soldi se poi ti ammali?"

Lo abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo, quando si è esibito insieme a Il Volo sulle note di Musica che resta. Lo ritroviamo oggi alle prese con una battaglia contro il cancro. Alessandro Quarta, tra i violinisti italiani più famosi, ha raccontato via social l'intervento per l'asportazione di un tumore situato tra le fasce del collo e i nervi cranici: "Ragazzi il leone della savana tornerà - scrive - Non mi ferma nessuno. Voglio tornare nelle arene, voglio tornare con voi".

"Dovevo togliere qualcosa di troppo nel mio corpo", ha spiegato nei giorni scorsi Quarta, mostrando il bendaggio effettuato dall'equipe medica. Oggi l'annuncio delle dimissioni: "Come vedete sto per dimettermi dall'ospedale di Bolzano. Un tumore di 8 centimetri per 5 centimetri e mezzo, dislocato tra il fascio vascolo del collo e i nervi cranici", ha confidato. In questi anni la malattia stava compromettendo il suo percorso artistico: "Negli ultimi tre anni, faticavo a mantenere il violino, mi scappava. Mai successo. Avevo questo uovo di Pasqua dentro, ho avuta molto paura".

Il ringraziamento più sentito è quello ai medici e ai fan che lo hanno sostenuto in queste ore. "Mi hanno coccolato tutti in ospedale, e poi ringrazio tutti voi. Mi siete stati vicini, mi avete dato coraggio e forza". L'augurio è quello di tornare presto sul palco per incantare di nuovo il pubblico: "Che cazzo te ne fai dei soldi, se poi ti viene il tumore. Voglio ritornare a suonare".