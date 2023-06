Nozze Sallusti e Groppelli, la gioia della sposa: "Gli invitati pensavano di venire al mio compleanno"

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati il 31 maggio scorso con rito civile a Milano, ma i festeggiamenti sono continuati anche nei giorni successivi, con un rito informale e inaspettato per i pochissimi amici, invitati a quella che credevano fosse la festa per i 50 anni dell'imprenditrice e opinionista.

"Oggi compio 50 anni, ed è stato il modo migliore per festeggiare il mio compleanno!" ha scritto la neosposa a corredo della foto che l'ha mostrata accanto al marito sulla spiaggia di uno stabilimento balneare situato in uno dei più suggestivi e bei golfi d'Italia, noto in tutto il mondo come il Golfo dei Poeti. Poi il ringraziamento a Nicola Porro "sindaco eccezionale" che ha officiato il rito insieme Beppe Sala "sindaco ufficiale e grande amico", che ha sposato la coppia mercoledì a Milano in segreto solo con le loro famiglie. Un pensiero speciale, poi, è stato rivolto agli amici "pochi e storici per noi che ho invitato ieri e che pensavano di venire al mio compleanno", ha aggiunto Groppelli che ha concluso con un riferimento al neomarito Alessandro felice al suo fianco davanti a una grande torta a forma di cuore.

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli fanno coppia dal 2016. Il giornalista in passato ha avuto una lunga relazione con Daniela Santanché, oggi felicemente legata a Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena. Un intreccio curioso, visto che proprio lui è stato il primo marito di Groppelli: i due ex si sono sposati nel 2003, ma la loro unione è durata poco.