Sallusti-Groppelli, l'album delle nozze e il prezioso regalo di lui: tutte le foto

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli sono marito e moglie. Dopo l'annuncio delle nozze confermato dalla neosposa durante un collegamento con Pomeriggio Cinque e le foto diffuse sui social, oggi il settimanale Chi pubblica un servizio dedicato all'evento che ha coinvolto amici e famigliari della coppia, unita in matrimonio dopo sette anni di fidanzamento.

I festeggiamenti sono iniziati subito dopo il rito civile, celebrato in gran segreto mercoledì 31 maggio a Milano dal sindaco Giuseppe Sala che di Sallusti e Groppelli è amico e anche vicino di casa. In questo giorno così speciale hanno preso parte solo le persone più vicine agli sposi che poi hanno voluto estendere l'invito a una cerchia più ampia di persone organizzando a Lerici (La Spezia) un matrimonio "hippie chic" a sorpresa: i loro ospiti, infatti, credevano si festeggiasse solo il compleanno di Groppelli, salvo poi trovarsi ad assistere a un nuovo scambio di promesse nuziali. A officiare il rito stavolta è stato Nicola Porro, testimoni sono stati Giuseppe Cruciani e Mino Germanetti. Il servizio del magazine mostra le scene più significative del gran giorno, segnato anche dal prezioso regalo che il neosposo ha fatto a sua moglie: un prezioso anello con brillante simbolo di una promessa d'amore ma anche dono per i 50 anni della consorte.

(Di seguito le foto dal settimanale Chi)