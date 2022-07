Uomini e Donne, voci di flirt tra l'ex tronista Alessandro Zarino e Shaila Gatta

Alessandro Zarino e Shaila Gatta starebbero insieme. Sono queste le voci di corridoio che vorrebbero i due volti del piccolo schermo protagonisti di un flirt. L'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex velina e ballerina di Amici, oggi presentatrice di Paperissima Sprint, sono stati avvistati insieme ed è subito partito il gossip che li vorrebbe insieme. A lanciare questa indiscrezione è stata l'esperta di gossip, Deianira Marzano, che avrebbe ricevuto diverse segnalazioni dei due insieme che non lascerebbero spazio a dubbi.

Alessandro e Shaila, entrambi single, lei, infatti, era insieme, fino a poco fa, all'ex calciatore Leonrdo Blanchard, con cui è stata per due anni, lui solo dal 2020 dopo la relazione travagliata con Veronica Burchielli, sua ex corteggiatrice, sono stati avvistati insieme più volte. I due sono sembrati, in ognuna delle occasioni, molto complici e vicini e non hanno neanche rinunciato a fare foto con i loro fan incontrati per caso. Proprio questo loro atteggiamento e l'essere spesso insieme ha fatto scatenare il gossip sul loro conto.

Non si sa ancora se c'è del tenero tra loro o quelle che li vogliono fare coppia sono solo voci ma la venticinquenne e il trentaduenne potrebbero essere all'inizio di una conoscenza o frequentazione stando alle indiscrezioni. Per ora, né Alessandro né Shaila hanno lasciato dichiarazioni sulla questione scegliendo di restare discreti e mantenere la riservatezza sulla loro vita privata.