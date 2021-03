Uomini e Donne, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri hanno perso il figlio: il dolore sui social

La notizia che mai avrebbero voluto dare. Nella serata di ieri Alessia Cammarota e Aldo Palmieri hanno annunciato di aver perso il terzo figlio in arrivo. La coppia non lo ha spiegato chiaramente ma lo ha lasciato intendere attraverso un post pubblicato su Instagram, chiedendo ai fan di rispettare la scelta di mantenere riserbo sul tema.

Non era tempo per noi - scrive Alessia in una Instagram Storie - Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto. Vi prego. Abbiamo solo bisogno di affrontare questo dolore da soli. Speriamo capirete". Tutto tace, invece, sull'account di Aldo, che si è chiuso nel suo silenzio.

A confermare la notizia è il sempre informatissimo Amedeo Venza, ex corteggiatore del dating show di Canale 5 e blogger, che esprime tutta la sua vicinanza alla coppia.

L'annuncio della terza gravidanza era arrivato il giorno di San Valentino quando i coniugi Palmeri, coppia nata nel salottino di Uomini e donne nel 2014, con l'aiuto dei figli Niccolò e Leonardo avevano realizzato un video per dare la lieta novella. Poi, il 13 marzo, i due avevano annunciato il sesso del bebè: un maschietto. Ora la tragica notizia.