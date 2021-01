Uomini e donne, Aldo e Alessia hanno chiuso il locale: ecco come si mantengono

L'ultimo post sull'account Instagram del Keep Up Catania, locale aperto da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, risale all'aprile 2018, poi il nulla. Nei giorni scorsi, la signora Palmieri ha spiegato ai suoi followers che il locale di via Messina è stato chiuso, per motivi che non sono dati sapere e che lei e il marito si sono concentrati al lavoro sui social e ad alcuni investimenti.

La chiusura del locale risale a prima dell'emergenza Covid pertanto è difficile ipotizzare che alla base ci siano le restrizioni legate ai Dpcm certo è che Alessia e Aldo non abbandonano l'idea di tornare a gestire un bar.

“Come tutti facciamo dei sacrifici e ci togliamo degli sfizi”, ha dichiarato la Cammarota, puntualizzando come il lavoro svolto da entrambi sui social sia soggetto a fatturazione e conseguenti obblighi fiscali.