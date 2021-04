Alessia Cammarota, il primo messaggio dopo la perdita del figlio che aspettava

Dopo giorni di silenzio, Alessia Cammarota è tornata su Instagram per condividere un augurio per una serena Pasqua a tutti i suoi follower e per ringraziare coloro che sono stati vicini a lei e al marito Aldo Palmieri in questo ultimo, dolorosissimo periodo.

Appena pochi giorni fa, infatti, la coppia ha perso il suo terzo figlio. Un breve messaggio, sempre su Instagram, chiedeva di rispettare il dolore di entrambi, senza pressioni per avere dettagli e spiegazioni su un dramma così privato.

Il messaggio su Instagram di Alessia Cammarota

“Spero abbiate passato una serena Pasqua circondati dai vostri cari, sono loro il nostro vero punto di forza”, ha scritto Alessia Cammarota, pubblicando una tenera foto di lei e il marito Aldo stretti in un abbraccio ai loro due bambini, Nicolò e Leonardo. “Colgo l’occasione per ringraziare ognuno di voi. Vi voglio bene. A presto”, ha aggiunto. Sotto al post, migliaia di commenti commossi da parte di chi segue e stima la coppia nata a Uomini e Donne, che poche settimane fa ha festeggiato sette anni d’amore.

L'annuncio della terza gravidanza era arrivato il giorno di San Valentino quando Alessia e Aldo avevano realizzato con l’aiuto dei figli Nicolò e Leonardo un video per dare la lieta novella. Il 13 marzo la coppia aveva annunciato felice il sesso del bebè, un maschietto. La sera del 23 marzo, il tragico messaggio su Instagram.