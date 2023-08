Lutto per Alessia Fabiani, il dolore in un post: "Ciao amore"

"Ciao amore". Recita così il post con cui Alessia Fabiani dà il suo addio a Carmen Pignataro, storica organizzatrice teatrale morta oggi. Da tempo assente dalla tv, l'attrice lavora invece tutt'ora in teatro ed è attraverso Instagram che saluta Pignataro, responsabile dell’ "Off/Off Theatre" di Roma, con cui da tempo aveva un rapporto stretto.

"Hai creduto in me come nessuno ha fatto mai", prosegue la showgirl. "Mi hai dato forza, sicurezza, energia e mi hai insegnato moltissimo. Mi lasci oggi e sento che sarà un vuoto incolmabile. Mi riecheggiano le tue ultime parole. Sei grande Alessia, ce la farai… (un onore per me essere stata capita, amata ed elogiata da te)", si legge ancora nel post. "Allora sorrido, ti guardo negli occhi che sono dentro ai miei, annuso l’aria e sento ancora il tuo profumo… Ora so che davvero potrai GUARDARMI per sempre. CIAO AMORE". A corredo del messaggio, Fabiani condivide alcune foto che raccontano il loro legame.

Alessia Fabiani oggi: il teatro, i figli, la separazione

Negli ultimi anni Alessia Fabiani ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere estranea dal mondo televisivo, poiché non entusiasmata dalle offerte professionali: "Non amo parlare della mia vita privata ed è per questo che non faccio i reality", ha dichiarato tempo fa a proposito dei figli Kim e Keira, nati nel 2013 dal matrimonio con l'imprenditore Lorenzo Cherubini, da cui oggi si è separata.

La camera ardente di Carmen Pignataro sarà allestita in Campidoglio martedì 22 agosto dalle 10 alle 14. La sera alle 21 ci sarà una commemorazione ai Solisti del Teatro - rassegna di cui Pignataro era direttrice artistica - presso i Giardini della Filarmonica, in via Flaminia 118, a Roma.