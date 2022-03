Ansia e preoccupazione per Alessia Macari: la figlia è positiva al Covid

Affrontare il Covid a soli pochi mesi di vita. É quanto successo alla piccola Nevaeh, la figlia di Alessia Macari e Oliver Kragl. A rivelarlo è la stessa "Ciociara" di "Avanti un altro" attraverso i social. Niente febbre ma tanto raffreddore e inappetenza per la piccolina.

Positiva in sala parto

La famiglia Kragl non è la prima volta che deve fare i conti con positività al Covid e isolamenti. L'ex gieffina aveva infatti scoperto di essere positiva in sala parto, idem il compagno che non aveva potuto assistere la moglie al momento della nascita della piccolina ed ora, a mesi di distanza è toccato a Nevaeh.