Alessia Macari e l'incubo dello stalker: "Ti stupro e ti uccido con i pugni, tu e tua figlia morirete"

A nulla sono servite le tre denunce, le segnalazioni e i profili bloccati su Instagram, Alessia Macari continua ad essere la vittima di uno stalker che sui social la perseguita scrivendole parole rabbiose e colme d'odio. Da mesi questa situazione stava andando avanti, ma solo recentemente la vincitrice della prima edizione del Gf Vip ha reso pubblico su Instagram cosa è stata costretta a subire.

Minacce di morte, rivolte a lei e alla bambina che sta portando in grembo: "Ti do un pugno sulla nuca così rimani paralizzata", "Ti cavo gli occhi dalle orbite", "Ti taglio la gola dissanguandoti come un maiale o peggio ti sparo" e poi ancora "Ti stupro e ti uccido con i pugni, tu e tua figlia morirete", "Ti trascino nel cimitero, ti stupro e poi ti strangolo e ti faccio crepare. Una volta che sarai crepata avrò ottenuto la mia vendetta per punire la tua schifosissima condotta". Delle frasi così brutali che spaventerebbero chiunque.

Macari ha dichiarato di aver denunciato tre volte questo uomo e di averlo bloccato su Instagram: "Dopo tre denunce, è ancora sui social. Mi terrorizzi da marzo, lasciami in pace. Dopo averlo bloccato mille volte ancora continua. Dov'è la famiglia di questa persona?".

Dopo lo sfogo ecco che l'uomo è tornato alla carica con un altro commento lunghissimo, disseminato di errori ortografici, in cui di nuovo la minaccia di morte e in cui la accusa di aver reso pubblico il suo nome: "Mi hai denunciato tre volte, mandandomi di mezzo avvocati penalisti"; "Ti faccio i mal auguri di cattiva festa dell'Epifania, mi auguro che tu la passi malissimo. Sei un donnaccia, zo**ola e pu**ana" e poi ancora "Io per vendetta ti stupro forzatamente e ti uccido con i pugni più potenti".