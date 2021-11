Alessia Mancini operata: il dolce messaggio per il marito Flavio Montrucchio

Sono migliaia i messaggi di auguri arrivati sotto al post Instagram di Alessia Mancini dopo l'intervento a cui si è sottoposta. La showgirl aveva annunciato nei giorni scorsi che si sarebbe dovuta ricoverare per una piccola operazione programmata per rimuovere un fibroma all'utero. L'intervento si è svolto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

Dopo l'operazione, Mancini aveva rassicurato i follower pubblicando un selfie. Nella foto, nonostante il viso un po' affaticato, mostrava anche un pollice alzato: segno che tutto era andato per il meglio. Una rassicurazione per tutti fan ma anche un invito a non sottovalutare certi segnali e a fare sempre prevenzione. "Mi raccomando prendetevi cura di voi… sempre", aveva scritto.

Alessia Mancini in ospedale: il dolce commento per il marito Flavio Montrucchio

Nelle ore successive all'intervento, Alessia Mancini è tornata a informare i fan della situazione, condividendo delle Instagram Stories, in attesa di essere dimessa e tornare a casa dove l'aspettano il marito Flavio Montrucchio e i figli Mya (nata nel 2008) e Orlando (nato nel 2015). Un messaggio in particolare lo ha rivolto proprio a Montrucchio. I due si confermano, una volta di più, una coppia unita e affiatata. Mancini ha rivolto un dolcissimo pensiero al marito. Inquadrando la mano sinistra, la showgirl ha scritto: "Che strano vedere la mia mano senza fede, non sono abituata". Mancini e Montrucchio hanno festeggiato da poco 18 anni di matrimonio. I due si sono sposati l'11 ottobre 2013.

Tra i commenti e messaggi di auguri ricevuti da Alessia Mancini spicca quello di Laura Freddi. L'ex collega dei tempi di Non è la Rai ha voluto aggiungere anche i suoi auguri, completando il messaggio con tre emoticon a forma di cuore. Mancini ha risposto poco dopo ringraziandola con affetto.