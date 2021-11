Alessia Mancini in ospedale, come sta e il messaggio ai fan dopo l'intervento

Intervento in ospedale per Alessia Mancini. La conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto dopo l'operazione, un primo piano con il pollice alzato, per informare e rassicurare i suoi fan sul buon esito dell’intervento, eseguito all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. "Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me", ha scritto. Mancini ha poi rivolto un invito a tutti: "Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre". Un messaggio completato dagli hashtag #prevenzione e #lasaluteètutto.

Alessia Mancini ha poi condiviso un tenero video del marito Flavio Montrucchio, venuto a trovarla subito dopo l'intervento. I due scherzano. Lei, che lo vede vicino a sé con mascherina chirurgica, cuffia e camice, gli chiede: "Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?". Lui risponde: "Ma per venire a trovarti, posso venire così?". Lei, dolcissima, dice: "Vai bene anche così". Lo scorso 11 ottobre Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno festeggiato il loro 18esimo anniversario. Insieme rappresentano una delle coppie più longeve e affiatate del mondo dello spettacolo. Un'unione coronata dalla nascita di due figli, Mia e Orlando.

Alessia Mancini in ospedale, il messaggio su Instagram

Tutto per il momento sembra sia andato per il meglio, insomma. Alessia Mancini è già sulla via della ripresa, come scherza lei stessa in una storia su Instagram pubblicando la foto della colazione in ospedale: una fetta biscottata con un po' di marmellata e un té: "Appena recupero un po' le forze preparo un bel dolcetto… digiunavo da ieri, una fame".

Sotto al post sono comparsi immediatamente decine e decine di messaggi di auguri da parte dei followers della showgirl, che le augurano una pronta guarigione.

In fondo il post di Alessia Mancini pubblicato su Instagram: