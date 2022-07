Alessia Marcuzzi in topless balla in mare a mezzanotte: il video

Sulle note della canzone On the floor di Jennifer Lopez, Alessia Marcuzzi si è lasciata trasportare dal ritmo e ha ballato in completa libertà al chiaro di luna, in mezzo al mare e in topless. Marcuzzi ha deciso di condividere il momento sui social condividendo delle storie e un post. "Primo bagno a mezzanotte", quattro parole che però descrivono alla perfezione il senso di libertà che ha provato Alessia.

Nei video la conduttrice è sempre di spalle, quindi tutto è sempre stato ben coperto, ma che fosse in topless era evidente e infatti i commenti non sono mancati. Al momento si trova in vacanza in Sicilia, a Pachino, in provincia di Ragusa e si è concessa anche una liberatoria tintarella di luna.

Alessia Marcuzzi di nuovo in tv

Per chi stesse iniziando a sentire la mancanza di Marcuzzi in tv, tranquilli, tornerà, ma questa volta non su Mediaset. Dopo 25 anni di carriera tra Canale 5 e Italia 1, la conduttrice approderà su Rai 2 con un nuovo programma, 'Boomerissima', in onda dal 22 novembre ogni martedì in prima serata. Sottotitolo 'Boomer Vs Millennials, Genitori Vs Influencer: il grande gioco delle generazioni e dei ricordi'. Il programma giocherà proprio sulle differenti generazioni raccontando i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70', 80', 90' e 2000 e li mette a confronto con il presente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.