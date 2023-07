Alessia Marcuzzi e il gossip su De Martino: "Mi vietano di rispondere"

Cinquant'anni e una libertà totale. Alessia Marcuzzi ci ha messo un po' prima di scrollarsi di dosso l'ansia di dover piacere a tutti, ma oggi è questa la sua più grande conquista, come spiega in un'intervista a Repubblica: "Ho avuto tante insicurezze, l'ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti e? una conquista, prima avevo l'ansia".

In questo l'ha aiutata molto la terapia: "Il fatto di non piacere per forza a tutti fa parte di un percorso, ho acquistato sicurezza, la non dipendenza è fondamentale. Ho imparato che si può stare da soli: non si deve dipendere da un uomo". Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi non c'è nessun altro nella sua vita, anche se il gossip nelle ultime settimane era tornato a chiacchierare di un presunto flirt con Stefano De Martino. Rumor che non ha mai commentato: "Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: 'Non vengo perche? mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi".

Infine sulle relazioni con i padri dei suoi figli - Simone Inzaghi, da cui ha avuto il primogenito Tommaso, e Francesco Facchinetti, papà di Mia - dice: "Alle donne viene sempre chiesto qualcosa in piu? e siamo giudicate su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi insomma. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto".