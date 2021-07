Alessia Marcuzzi con gli affetti più cari dopo l’addio a Mediaset: le foto

Gita in famiglia nel paese di origine della nonna per la conduttrice che, qualche giorno fa, ha comunicato la fine del suo rapporto con l'azienda per cui ha lavorato per 25 anni

Alessia Marcuzzi si gode la spensieratezza di questa domenica di luglio circondata da alcune delle persone più importanti della sua vita, in uno dei posti a lei è più cari. A qualche giorno dall’inaspettato annuncio del suo addio a Mediaset, la conduttrice ha lasciato il caos cittadino per ritrovare la serenità a Roseto Valfortore, un piccolo borgo in provincia di Foggia.

"È il paese dov’è nata mia nonna e dove io ho passato un sacco di estati della mia infanzia", spiega ai follower in una delle diverse storie Instagram che documentano la gita nel paese pugliese. "Sono tornata qui con parte della mia famiglia e vari cuginetti", racconta poi riprendendo i piccoli famigliari che passeggiano con lei tra le vie di una cittadina allietata dalla banda che suona a festa. Fiori incantevoli e un panorama suggestivo fanno da sfondo a giornata colma della ricchezza che solo gli affetti più intimi sanno infondere in un periodo piuttosto delicato dal punto di vista lavorativo.

Le "questioni economiche" dietro l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset

Alessia Marcuzzi ha comunicato il suo addio a Mediaset con un post Instagram."Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti" ha spiegato ufficializzando un divorzio professionale non privo di grande sofferenza.

All’indomani della comunicazione Piersilvio Berlusconi ha commentato la sua scelta, riferendo delle questioni economiche intercorse tra l’azienda e la conduttrice: "Ho grandissimo affetto nei suoi confronti E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto".

"Nella fase progettuale abbiamo parlato con lei di Scene da un matrimonio" ha aggiounto poi parlando del rifiuto del programma che andrà ad Anna Tatangelo: Al di là della sua convinzione c’erano anche le sue questioni economiche. La domenica dobbiamo spendere poco. Magari a gennaio potrebbe essere in onda".