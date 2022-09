Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si separano: la nota

"Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni". Così la conduttrice Alessia Marcuzzi annuncia la separazione dal produttore Paolo Calabresi Marconi, con cui era sposata da nove anni.

Le voci di crisi si rincorrevano ormai da tempo, ma l'ufficialità della rottura è arrivata solo oggi, dopo che i due hanno trascorso l'estate insieme, probabilmente nel tentativo di ricucire. Il matrimonio era avvenuto nel 2024 nei pressi di Londra, città a cui la presentatrice romana è particolarmente legata, poi la coppia si è trasferita a Roma, dove risiedeva insieme a Mia e Tommaso, i figli avuti da lei dalle precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi.

Chi è Paolo Calabresi Marconi

Classe 1964, Marconi, come ricordato sopra, è un produttore televisivo, proprietario della casa di produzione Buddy Film, che si occupa di realizzare spot pubblicitari per la televisione. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si conoscevano da anni, ma si sono fidanzati molti anni dopo per poi sposarsi nel dicembre 2014. “E’ l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera” disse di lui la conduttrice in un’intervista a ‘Domenica In’, ribadendo l’amore per l’uomo che, oltre ad aver conquistato lei, è entrato nel cuore anche dei suoi due figli, Tommaso e Mia, avuti, rispettivamente, da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011. Poi la crisi ed oggi la separazione. "Mi sono sposata con lui da donna grande - raccontava Alessia - Avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l’amore della maturità".