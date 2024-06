Alessia Marcuzzi beccata con l'ex Paolo Calabresi Marconi: il retroscena

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi annunciavano la fine del loro matrimonio nel settembre 2022, dopo nove anni di vita insieme. Da quel momento nessuno dei due ha mai voluto aggiungere altro sulla scelta che - recitava la nota - "non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà a esistere", né si è mai saputo nulla di nuovo su eventuali nuovi partner accanto alla conduttrice e al produttore (eccezion fatta per un presunto flirt di lei con Stefano De Martino, sempre smentito da entrambi). Un anno fa delle foto mostrarono ancora insieme la ex coppia durante una vacanza insieme, ma niente di più. Fino a oggi, con i dettagli di un riavvicinamento raccontati dal settimanale Chi.

Nella rubrica Chicche di Gossip si racconta che Marcuzzi e Calabresi e Paolo Calabresi Marconi hanno partecipato insieme al party per l'anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Lui non l'ha mai persa di vista e anche lei deve aver ricambiato se si aggiunge che i due sono stati inseparabili durante tutta la serata. Nessuna immagine, però, è stata pubblicata, né sui social né altrove, dal momento che Marcuzzi e Calabresi non hanno voluto posare insieme per il fotografo. Ritorno di fiamma in vista? Si chiede il settimanale.

Chi è Paolo Calabresi Marconi

Classe 1964, Paolo Calabresi Marconi è un produttore televisivo, proprietario della casa di produzione Buddy Film che si occupa di realizzare spot pubblicitari per la televisione. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si conoscevano da tempo, ma si sono fidanzati molti anni dopo per poi sposarsi nel dicembre 2014. "È l'unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticata. Mi ha conquistata lasciandomi libera" disse di lui la conduttrice in un'intervista a Domenica In, ribadendo l'amore per l'uomo che, oltre ad aver conquistato lei, è entrato nel cuore anche dei suoi due figli, Tommaso e Mia, avuti, rispettivamente, da Simone Inzaghi nel 2001 e da Francesco Facchinetti nel 2011. Poi la crisi e la separazione. "Mi sono sposata con lui da donna grande - raccontava Alessia - Avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l'amore della maturità".