I rapporti tra Alessia Marcuzzi e i padri dei suoi figli (e le loro compagne): "Esercizio faticoso e atto d'amore"

Dopo l'addio a Mediaset Alessia Marcuzzi sbarca in Rai con uno show nuovo di zecca dal titolo Boomerissima. Di questa nuova esperienza come della vita affrontata lontana dalle telecamere nell'ultimo anno, la conduttrice ha parlato in un'intervista al settimanale Oggi dove anche la sua vita privata è stata tema di riflessione.

Com'è noto, infatti, Alessia Marcuzzi ha due figli, Tommaso, nato 21 anni fa dalla relazione con Simone Inzaghi (e qualche giorno fa laureatosi in business dei media presso la University of Westminster, a Londra) e Mia, 11 anni, frutto dell'amore per l'ex compagno Francesco Facchinetti. Con i suoi ex e le loro compagne la conduttrice ha ottimi rapporti, confermati anche dal ruolo di testimone della nuova moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello. "È un esercizio faticoso e insieme un atto d'amore" ha affermato: "Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti. E poi trovare un'armonia è anche questione di rispetto, verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato".

La fine dei sentimenti tra due partner, dunque, non deve corrispondere alla fine di ogni rapporto, anzi: "Lasciarsi non significa voltarsi le spalle", ha aggiunto, "I rapporti veri non muoiono, non conoscono addii. Semmai cambiano, crescono".

L'amore per il marito

E sempre a proposito di amore, con sincerità, la showgirl ha parlato anche del legame con il marito Paolo Calabresi: "Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla... Coltivare un rapporto di coppia è quanto di più impegnativo esista".

Gli attuali rapporti con Mediaset

E sempre a proposito di rapporti, ma professionali, Alessia Marcuzzi parla di quelli con Mediaset, oggi interrotti ma non in modo burrascoso. "Mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono" ha detto dell'azienda di cui ha fatto parte per oltre 20 anni, "È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia".

E sui contenuti di Boomerissima: "Un varietà ricco di ospiti in cui metterò a confronto due generazioni, la mia e quella dei millennials" ha spiegato: "L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata".