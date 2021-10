La "versione" di Alessia Marcuzzi sull'aggressione all'ex Francesco Facchinetti

Ad intervenire sulla aggressione di McGregor ai danni di Francesco Facchinetti è oggi anche Alessia Marcuzzi, ex compagna del produttore nonché madre della figlia Mia. Dopo un giorno di silenzio, è attraverso un tweet pubblicato nella serata di ieri che la conduttrice commenta quanto accaduto.

Le parole di Alessia Marcuzzi

Ad innervosire Marcuzzi è, in particolare, il clima goliardico con cui l'episodio viene commentato in rete, tra ironia e sfottò. "Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale?", scrive in un cinguettio Alessia. "Cioè - prosegue - questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco".

Facchinetti vs McGregor, l'episodio

La vicenda è cosa ormai nota. Nella mattinata di ieri Francesco Facchinetti ha denunciato sui social di essere stato picchiato senza motivo da Conor McGregor, il campione di MMA (arti marziali miste) in questi giorni in Italia per il battesimo di uno dei figli organizzato in Vaticano. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una festa in un hotel a Roma alla quale entrambi erano stati invitati. "Eravamo insieme da due ore, abbiamo riso e parlato di un sacco di cose. Poi, improvvisamente mi ha tirato un pugno in faccia - ha dichiarato Facchinetti - Pensate cosa poteva succedere. Se sono qua a parlarvi ora è un miracolo". Nei video pubblicati su Instagram, Facchinetti mostra un labbro spaccato e dice di aver perso anche sangue dal naso. McGregor "è altamente pericoloso, poteva benissimo tirare un pugno anche a mia moglie".

A confermare la versione di Francesco è stato anche Benji, cantante dell'ex duo Benji e Fede, presento al momento dell'episodio: "Conor McGregor ha tirato un pugno senza motivo a Francesco Facchinetti, lo ha fatto volare dall'altra parte della stanza". "Francesco è volato indietro, è caduto sul tavolo... sto tremando come un vitello", ha dichiarato invece la moglie poco dopo l'accaduto.