Alessia Marcuzzi, la Pasqua in famiglia allargata insieme a Facchinetti e figli: le foto

Una Pasqua in famiglia per Alessia Marcuzzi a Londra. Lì la conduttrice ha riunito il figlio maggiore Tommazo Inzaghi, la figlia Mia e anche Francesco Facchinetti, con la moglie e i suoi figli. Ma oltre alla famiglia allargata c'erano anche alcuni amici come Katia Follesa insieme alla figlia Agata.

Per il pranzo in famiglia è stato scelto Petersham Nurseries, un esclusivo ristorante di cucina italiana all’interno di una serra botanica a Richmond, pochi chilometri da Londra, un vero e proprio paradiso. Sui social è stata condivisa una foto delle tavolata e tutti sembravano essere molto felici. Non è certamente un mistero che Alessia e Francesco abbiano un bellissimo rapporto e non è neanche la prima volta che trascorrono feste e vacanze insieme: un bellissimo esempio. Non è una sorpresa neanche che con loro ci siano Follesa e la figlia: Katia e Alessia sono amiche di lunga data e anche le loro bimbe sono diventate amiche. Assente, invece, Angelo Pisani che sta lavorando al nuovo spettacolo che presto arriverà in teatro.