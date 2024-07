Prime Video: esordio Marcuzzi, mentre Fedez è fuori da "LOL"

Ieri, al Prime Video Presents Italia 2024 tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo prossimamente. Nel ricco catalogo di annunci ci sono nuovi film, serie e show Original ed esclusivi italiani e titoli già annunciati di cui sono state rivelate le prime immagini inedite.

Fra gli annunci, i film Original 'Natale senza Babbo' con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, 'Non è un paese per single' e 'Cuori magnetici', gli show 'The Traitors' e 'Red carpet - vip al tappeto', la serie animata 'Il Baracchino' e una nuova serie di Maccio Capatonda, oltre ai rinnovi per una seconda stagione delle serie Gigolò per caso e Pesci Piccoli, e al ritorno di 'Lol: Chi ride è fuori S5' e di 'Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2'. A tal proposito, il sito di Davide Maggio fa notare che non è stato fatto alcun cenno a Fedez.

Fedez lascia LOL?

Il rapper milanese, infatti, fin dalla prima edizione (era il 2021) ha ricoperto il ruolo di conduttore. Ma dalla prossima stagione (quindi nel 2025) potrebbe non esserci più. Il sito sopracitato scrive. "LOL – Chi Ride è Fuori… a cominciare da Fedez. Prime Video ha presentato ieri sera i palinsesti della nuova stagione, confermando il ritorno del ‘reality della risata’ senza però alcun accenno al rapper [..] Di lui non si è minimamente parlato durante la presentazione dei palinsesti né il suo nome è stato accostato alla nuova stagione dello show". Si resta logicamente in attesa di una conferma o smentita da parte del diretto interessato o da Prime Video.

Alessia Marcuzzi sbarca su Prime: cosa farà

Per uno che va ce n'è un altro che arriva. Anzi, un'altra. Si tratta di Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana, infatti, farà il suo esordio su Prime Video. Presenterà e avrà anche un altro ruolo da protagonista in un programma commentato dalla Giallappa's Band, prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV. Titolo e data? Disponibile su Prime Video nel 2025, il programma si intitola "Red Carpet - vip al tappeto". Le riprese sono ora in corso a Cremona. Si tratterà di un genere divertente, di un game.

Prime Video e l'ambiente

Non ultimo, il forte impegno legato al tema della sostenibilità che sempre più contraddistingue i set e le scelte produttive di Prime Video e dei propri partner con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’industria dell’intrattenimento sull’ambiente. Ad oggi, l’80% delle produzioni di Prime Video a livello globale implementa protocolli di sostenibilità, un valore che raggiungerà il 100% alla fine di quest’anno.

