Nuovo amore per Alessia Marcuzzi? Chi è il ballerino al suo fianco

Alessia Marcuzzi sta vivendo un periodo della sua vita molto florido. Dopo lo stop in tv, durante il quale si è dedicata alla sua linea di cosmetici, è approdata in Rai con Boomerissima (che ha ottenuto ottimi risultati) e la partecipazione a Viva Rai2! Sanremo con Fiorello ecco che anche il suo cuore sarebbe nuovamente impegnato.

La notizia della separazione tra Marcuzzi e il marito, Paolo Calabresi Marconi, risale a settembre 2022. La fine, che secondo alcuni non sarebbe definitiva, della relazione ha portato Alessia a buttarsi a capofitto nel lavoro, ma già dalla fine di gennaio nella vita della conduttrice sembrava aver subito un twist. I paparazzi, come racconta Chi, hanno fotografato Marcuzzi mentre entrava nel portone del palazzo del ballerino Jody Proietti.

Dopo quella prima foto di lei a casa di lui ecco che l'interesse sulla presunta coppia continua a crescere: a nulla sono serviti il cappellino a coprire i capelli e il maxi piumino. I nuovi sviluppi risalgono al 2 marzo: Proietti e Marcuzzi vanno al teatro Brancaccio insieme per vedere Tutti parlano di Jamie con loro altri amici (tra cui la migliore amica di Marcuzzi, Ezia Baronio). I due si salutano affettuosamente fuori dal teatro e poi a mezzanotte escono e si concedono una passeggiata vicini-vicini. Poi salgono in auto e si ritrovano in via del Corso per cenare.

Dopo cena si rifugiano nel bar di un hotel per ascoltare il piano bar e lì rimarranno fino alle 3. I paparazzi seguono il ballerino e scoprono che i due si sono separati ma solo per poco perché Proietti appare ai Parioli: "È tardi, in strada c'è solo lui, va verso casa di Alessia e si infila nel portone".

Chi è Jody Proietti

Proietti ha 31 anni, è nato a Chiavari sulla costa ligure, e da sempre balla (ha lavorato ad Amici, Tale e quale show) e ha collaborato anche con Luca Tommasini: coreografo con il quale Alessia lavora per il suo Boomerissima, che sia stato lui il Cupido della situazione?

Su Instagram ha pochi post e non molti follower, ma tra questi compare, non a caso, Alessia Marcuzzi.