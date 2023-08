Alessia Marcuzzi, la vacanza in Turchia su una barca a vela con i figli: le foto

Alessia Marcuzzi da qualche giorno si trova in vacanza con i figli Tommaso e Mia. I tre si trovano su una grande barca a vela e stando a quanto ha scritto sui social Marcuzzi si trovano a largo delle coste della Turchia. I tre però non solo da soli, però non è chiaro chi siano gli altri compagni di viaggio.

Su Instagram la conduttrice che tornerà con Boomerissima sulla Rai ha condiviso alcune foto e storie nelle quali ha mostrato la figlia, il figlio e anche la bellissima acqua, di un blu intenso, che circonda l'imbarcazione che sembra veramente molto grande.

Alessia deve star provando una gioia indescrivibile nel trascorrere alcuni giorni di vacanza con il suo figlio maggiore, 22 anni, nato dall'amore con Simone Inzaghi e Mia, che a settembre compirà 12 anni, nata invece dalla relazione con Francesco Facchinetti. Con entrambi gli ex la conduttrice ha un ottimo rapporto tanto che è stata la testimone di nozze di Simone e Gaia Lucariello, mentre con Facchinetti spesso condividono foto sui social insieme e non perdono mai l'occasione per mettersi mi piace o per pubblicare foto della figlia.