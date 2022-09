Alessia Marcuzzi, la figlia compie 11 anni e le scrive un biglietto strappalacrime

"Auguri amore mio. Quanto mi fai divertire, sei il sole della mia vita". Alessia Marcuzzi festeggia su Instagram il compleanno della figlia Mia, la secondogenita, avuta da Francesco Facchinetti. La bambina compie 11 anni e con la mamma è una goccia d'acqua.

Nel video pubblicato dalla conduttrice, eccole insieme a ballare, cantare e divertirsi come due amiche per la pelle. La dedica più emozionante in questo giorno speciale, però, è proprio Mia a scriverla ed è per sua madre. Gliela fa trovare su un biglietto lasciato sul tavolo: "Cara mami, oggi è il mio compleanno ma a renderlo speciale sei tu che mi hai sempre aiutato! Qualunque regalo tu mi abbia fatto, sei tu il mio regalo più grande". Parole che ogni genitore si vorrebbe sentir dire da un figlio e che fanno capire quanto è profondo il loro rapporto. Dopo la separazione con Francesco Facchinetti, Mia è rimasta a Roma con la mamma, anche se tra i genitori c'è un ottimo rapporto e trascorrono spesso del tempo tutti insieme.

Il post pubblicato da Alessia Marcuzzi su Instagram

La dedica di papà Francesco Facchinetti

Non trascorrerà con lei questo compleanno, ma Francesco Facchinetti non poteva far mancare a Mia, la sua prima figlia, un pensiero speciale. Su Instagram anche lui ha condiviso una loro foto, abbracciati: "Auguri amore della mia vita! Grazie per avermi insegnato a diventare padre".

Il post pubblicato da Francesco Facchinetti

Se non riesci a vedere il post clicca sul link