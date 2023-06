"Il suo primo concerto": Alessia Marcuzzi con la figlia Mia allo show dei Coldplay, le foto della serata

Tra i 45mila spettatori che il 21 giugno hanno riempito lo Stadio Maradona di Napoli per la prima tappa in Italia del tour mondiale dei Coldplay c'erano anche Alessia Marcuzzi e la figlia Mia, fan sfegatate della band britannica che ha regalato uno show indimenticabile. Sui social della conduttrice la cronaca dei momenti più emozionanti di una giornata da ricordare, iniziata con il viaggio in treno verso il capoluogo campano e proseguita con la gioia di cantare insieme a Chris Martin e alla sua bambina i successi della band.

Per Mia, nata 11 anni fa dalla relazione con Francesco Facchinetti, si è trattato del suo primo concerto, come la stessa Alessia ha raccontato ai fan che sui social hanno commentato il post dedicato a un'esperienza da ricordare. Una serata da conservare nella memoria per mamma e figlia, conclusa in una tipica pizzeria napoletana con qualche amica. "Coldplay a Napoli. Che vuò è cchiú?" si legge a corredo della didascalia al post di Alessia, commentato da tanti utenti che si sono ritrovati accanto a lei e a Mia sugli spalti del Maradona e le hanno riconosciuto la stessa autenticità e simpatia con cui si mostra in tv.

La vita privata di Alessia Marcuzzi

Per Alessia Marcuzzi questa è la prima estate da single dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. La coppia ha deciso di mettere la parola fine ai nove anni insieme restando comunque in ottimi rapporto. "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La nostra famiglia continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, recitava la nota confermando le voci di crisi che si rincorrevano da tempo. Mia e Tommaso, i figli avuti da lei dalle precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi, continuano ad avere con l'ex marito della madre un legame forte nato e cresciuto nel tempo.