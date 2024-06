Alessia Marcuzzi, la rara foto con la figlia Mia: la somiglianza è incredibile

Alessia Marcuzzi e sua figlia Mia sono letteralmente due gocce d'acqua. La prima 51 anni, la seconda 13enne, sono l'una la fotocopia dell'altra e in occasione della loro vacanza a Formentera si sono concesse un selfie mamma-figlia dolcissimo, pubblicato nelle storie Instagram di Marcuzzi. Una foto accompagnata dalla dedica "Me and You" che mette ancora più in risalto quanto le due siano incredibilmente identiche ma soprattutto legatissime.

Mia è la figlia che Alessia ha avuto insieme a Francesco Facchinetti, durante la loro relazione durata solo due anni, dal 2010 al 2012, e poi terminata per incompatibilità caratteriali. Nonostante questo i due sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene della loro bimba Mia, nata il 4 settembre 2011. Ora Mia, sorellastra dell'altro figlio di Alessia, Tommaso Inzaghi avuto nel 2001 insieme a Simone Inzaghi, è cresciuta, è un'adolescente ed è sempre più simile a mamma Alessia sia nei colori, entrambe hanno, infatti, lunghi capelli biondissimi e lentiggini, sia nei tratti fisici che la rendono la piccola copia di Alessia. L'unica differenza? Il colore degli occhi che Alessia ha marroni e Mia azzurri, un tratto fisico preso da suo papà Francesco Facchinetti con cui ha un rapporto stupendo.

E se solitamente Alessia Marcuzzi si mostra sui social da sola e in tutta la sua bellezza questa volta ha voluto condividere il palcoscenico con la sua ragazza. Ma avrà preso da mamma Alessia anche il carattere spigliato, ribelle e simpaticissimo? Lo scopriremo presto e chissà se la giovane Mia deciderà di intraprendere la strada professionale dei suoi genitori diventando una cantante o, magari, una presentatrice tv.

Per ora è ancora presto, ma staremo a vedere.