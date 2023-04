Alessia Marcuzzi, il figlio Tommaso compie 22 anni: il video mentre cantano gli 883 è bellissimo

Bello, sorridente, scherzoso con la mamma e con la sorella: così Alessia Marcuzzi ha deciso di festeggiare il suo Tommaso, il figlio che ha avuto con Filippo Inzaghi, e che oggi, 29 aprile, compie 22 anni. Su Instagram, da mamma orgogliosa, ha condiviso un reel di momenti trascorsi insieme: vacanze, attimi di quotidianità, abbracci e scherzi con la sorella Mia, avuta con Francesco Facchinetti, e poi tanti baci, sorrisi, risate. Un video che mostra tanta gioia e nel quale gli occhi di Marcuzzi sono sempre colmi d'amore.

Nelle storie poi mostra la torta con le candeline e pubblica un video mentre i due stanno cantando "Come mai" degli 883 a squarciagola. Un momento molto dolce che non può non far sorridere.

Filippo lo scorso luglio si è laureato a Londra in business dei media presso la University of Westminster di Londra. A sfoggiare orgoglioso il traguardo raggiunto fu ovviamente Marcuzzi sui social dove raccontò anche il viaggio intrapreso nel Regno Unito per star vicino al ragazzo in un giorno così importante. Con lei anche Mia e i genitori Eugenio e Antonietta, nonni di Tommaso.