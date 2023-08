Alessia Marcuzzi in vacanza in barca con il figlio: il video

Alessia Marcuzzi dopo alcuni giorni trascorsi a Formentera tra bagni di sole e tuffi nel mare (e un possibile riavvicinamento con l'ex marito) è poi andata a Londra, con la figlia Mia. Il giorno di Ferragosto, o forse il giorno prima, però lo ha trascorso con il figlio Tommaso Inzaghi su una barca. I due, forse, erano in compagnia di altre persone che però non sono state immortalate nel video che Marcuzzi ha postato su Instagram.

Nel breve filmato, che dura solo qualche secondo, Tommaso viene ripreso dalla madre mentre è a torso nudo, con indosso un cappello con la tesa e sta seduto su una sedia di legno intorno ad un tavolo. Dal video non è possibile carpire nessun'altra informazione se non che siano su una barca. Sotto al post sono moltissimi i commenti e la maggior parte sottolineano la bellezza del ragazzo e soprattutto quanto assomigli al padre.

Tommaso ha compiuto 22 anni il 29 aprile e per l'occasione Alessia aveva condiviso un dolcissimo post su Instagram. Lo scorso luglio, invece, a Londra, per la precisione alla University of Westminster, ha conseguito la laurea in business dei media. Tommaso è nato dall'amore della conduttrice con Simone Inzaghi, oggi sposato con Gaia Lucariello (con cui Alessia stessa ha un ottimo rapporto, tanto da averle fatto da testimone di nozze).