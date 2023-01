Alessia Marcuzzi sulla fine del matrimonio: "Una scelta per essere felice. Mai giudicata dalla mia famiglia"

Alessia Marcuzzi è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua vita, personale e professionale. La conduttrice - dopo due anni di pausa dalla tv e l'addio a Mediaset - debutta stasera su Rai 2 con Boomerissima, un game show generazionale che vedrà sfidarsi giovanissimi e boomer, appunto.

"L'arrivo in Rai è stata una cosa abbastanza inaspettata" spiega in un'intervista al Corriere, raccontando come è nato questo nuovo progetto televisivo che porta anche la sua firma: "La decisione era quella di prendermi una pausa dalla tv e quando l'ho fatto non sapevo cosa sarebbe successo. Volevo dedicarmi alle mie attività, alla mia linea di creme, alle borse. Non avevo chiara l'idea di tornare e forse non ne avevo neanche così tanta voglia. Poi, durante la pandemia, mi sono messa a parlare di diverse idee con alcuni amici autori ed è nato questo progetto. Forse avevo bisogno di fare una cosa che mi somigliasse di più".

Aveva voglia di cambiare, di trovare nuovi stimoli, ma questo - racconta - è scritto nel suo dna: "Si tratta di non avere paura di prendere la strada più difficile in nome di quella ricerca della felicità che io, forse anche in modo bambinesco, continuo a ritenere troppo importante". Questo la muove nel lavoro ma anche nella vita privata. Lo scorso settembre Alessia Marcuzzi - 50 anni compiuti da poco - ha annunciato la separazione da Paolo Calabresi Marconi dopo 9 anni di matrimonio. Una scelta difficile, ma inevitabile: "Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena".

I rapporti con Mediaset

L'addio con Mediaset è stato doloroso ma non burrascoso. A questo proposito la conduttrice assicura: "Sono riuscita a mantenere buoni rapporti con tutti, non ci sono state discussioni o litigi e sono andata via davvero per un'esigenza mia". E lascia la porta aperta: "Non ho un'esclusiva con la Rai, anche se ci sto lavorando bene. Ma le porte non sono chiuse".