Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, feste spettacolari per la figlia Mia: le foto e i video

Non una, ma ben due le feste di compleanno organizzate per Mia Facchinetti da papà Francesco e mamma Alessia Marcuzzi, genitori innamorati della loro principessa celebrata con tutte le premure utili per rendere i suoi 9 anni indimenticabili. Un assaggio di come la piccola sia stata sorpresa dalle amorevoli attenzioni dei genitori è stato postato sui profili social della conduttrice e del manager, ex compagni che hanno saputo rimanere in ottimi rapporti anche dopo la fine della loro relazione.

Una torta scenografica, dolci e biscotti a tema musicale sono stati i dettagli del party che si è tenuto in casa del figlio di Roby: “Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato una famiglia incredibile” ha scritto Francesco a corredo della rassegna di immagini sui momenti più belli della festa per la sua Mia a cui ha rivolto i suoi più intensi auguri: “La MIA favola preferita! Tu che mi hai insegnato ad essere padre...”. Per Facchinetti, infatti, la bambina nata dalla storia con Alessia Marcuzzi è la prima dei suoi figli. Gli altri due, Liv e Leone, sono nati dalla relazione con la moglie Wilma Helena Faissol, recentemente risposata con un’improvvisata cerimonia.

La festa per la figlia Mia organizzata da Alessia Marcuzzi

Non è stata certo da meno Alessia Marcuzzi che per i 9 anni della figlia Mia ha allestito un ricco buffet all’aperto con tanto di torta a forma di M e coriandoli esplosi al momento dello spegnimento delle candeline. “Sei il sorriso più bello della Mia vita”, ha scritto la conduttrice in un post dedicato alla sua bimba che cresce e che tanto le somiglia nello sguardo e i quel sorriso così dolcemente celebrato.

(Di seguito due delle storie Instagram di Alessia Marcuzzi)

