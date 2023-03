Alessia Marcuzzi, la somiglianza con la figlia è impressionante: il dolce gesto verso Facchinetti

Giornata padre figlia, in vista anche della festa del papà che sarà domani 19 marzo. Francesco Facchinetti ha condiviso su Instagram una foto con la figlia Mia, avuta con Alessia Marcuzzi. Biondissima e sorridente, la somiglianza con mamma Alessia è innegabile.

Mia, che quest'anno compirà 12 anni, ha la fortuna di vivere una situazione familiare che per quanto complessa è sicuramente pacifica. I suoi genitori hanno un buonissimo rapporto e questo è evidente anche tramite i social: in occasione della comunione della piccola le due famiglie si sono unite e quando hanno l'occasione di parlare l'uno dell'altra e viceversa spendono sempre parole di stima e rispetto. E proprio sulla strada tracciata da Alessia e Francesco si inserisce la scelta della conduttrice di condividere nelle proprie storie il post di Facchinetti. Segno evidente che l'amore per un figlio può superare ogni ostacolo.

In passato, in merito al rapporto con i padri dei suoi figli (Marcuzzi ha avuto un figlio con Simone Inzaghi) ha dichiarato che "È un esercizio faticoso e insieme un atto d'amore" ha affermato: "Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti. E poi trovare un'armonia è anche questione di rispetto, verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato".

Sono moltissimi i commenti pubblicati sotto alla foto come quello di Elettra Lamborghini che sottolinea quanto sia bella Mia e anche quello di Tommaso Inzaghi che non poteva non lasciare un cuoricino per la sua sorellina.