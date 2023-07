Alessia Marcuzzi a cena fuori a Londra con la figlia e i genitori. Il padre la prende i giro: "Tanto paghi te"

Alessia Marcuzzi è volata con la figlia Mia a Londra. Ad aspettarle i genitori della conduttrice Eugenio e Antonietta, i due non è chiaro se vivano in Gran Bretagna o meno, ma è molto probabile: Eugenio ha un ruolo molto importante nell'azienda Marks&Angel, fondata nel 2012 dalla conduttrice, che produce borse alla moda e accessori (di cui spesso Marcuzzi è la testimonial, sui social e non solo).

Le foto con i suoi genitori sono rare e per questo le storie condivise dalla conduttrice, che presto tornerà con Boomerissima sulla Rai, hanno destato particolare interesse. Si vede Mia, la figlia avuta con Francesco Facchinetti, che passeggia mano nella mano con la nonna, poi il padre seduto sul divano di casa e infine il quartetto che si dirige sorridente nel ristorante preferito di Eugenio e Antonietta. Alessia è davanti ai genitori e alla figlia e alla domanda se sono contenti di andare nel loro locale preferito, il padre divertito scherza con Marcuzzi: "Sì, certo anche perché paghi te questa sera! Finalmente sei arrivata". In sottofondo è facilmente distinguibile la risata della conduttrice che probabilmente non ha potuto rifiutarsi di pagare il conto.