Mia Facchinetti imita mamma Alessia Marcuzzi: l'esilarante video (con look supergriffato)

Che Mia Facchinetti somigli sempre più a mamma Alessia Marcuzzi è indubitabile. I social sono vetrine dove post dopo post si scorgono le caratteristiche fisiche che accomunano la bambina - nata 11 anni fa dalla relazione con Francesco Facchinetti - alla conduttrice, nelle scorse destinataria di una esilarante imitazione che ha fatto sorridere quasi 60mila follower.

Il siparietto si è svolto in casa, durante una cena organizzata con pochi intimi per festeggiare ancora il compleanno di Alessia che lo scorso 11 novembre ha compiuto 50 anni. Occhiali da sole, chignon, smartphone all'orecchio, la piccola "grande" Mia è stata ripresa mentre imita la sua mamma, nelle movenze, nella voce, ma anche nel look griffatissimo composto una t-shirt di Celine dal costo di 420 euro, un paio di bermuda Gucci da 790 euro e delle sneakers sempre di Gucci anche quelle del valore di 790 euro. "Ballare mi fa tirare il meglio di me", dice ancora Mia imitando il tono di Alessia che, in sottofondo, si sente ridere a crepapelle per il curioso sketch casalingo che ha allietato la serata.

Il rapporto tra Mia Facchinetti e Alessia Marcuzzi

Il rapporto tra Alessia Marcuzzi e la secondogenita Mia, dieci anni più piccola del fratello Tommaso Inzaghi, è strettissimo. In occasione dell'ultimo compleanno della bambina la conferma di un legame che passa anche da teneri biglietti: "Cara mami, oggi è il mio compleanno ma a renderlo speciale sei tu che mi hai sempre aiutato! Qualunque regalo tu mi abbia fatto, sei tu il mio regalo più grande" ha scritto la piccola. Dopo la separazione con Francesco Facchinetti, Mia è rimasta a Roma con la mamma, anche se tra i genitori c'è un ottimo rapporto e trascorrono spesso del tempo tutti insieme.