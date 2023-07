Alessia Marcuzzi è tornata con l'ex marito? Cos'è successo a Formentera, le foto

A distanza di quasi un anno dall'annuncio della separazione, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono stati sorpresi insieme in vacanza a Formentera. A dedicare alla coppia un servizio fotografico è il settimanale Gente che riporta la serenità tra i due ex coniugi immortalati vicini e complici durante la loro permanenza sull'isola delle Baleari. Qualche immagine delle sue vacanze in Spagna la conduttrice l'aveva condivisa sui social, ma certo non aveva fatto capire che con lei c'era anche l'ex marito, adesso ripreso al suo fianco durante una passeggiata e poi, ancora, in acqua. Il dubbio che tra i due possa essere in corso un riavvicinamento sentimentale si fa largo spinto proprio da questi ultimi scatti, forse indicativi di qualcosa di più dei semplici ottimi rapporti rimasti dopo la separazione e ribaditi da entrambi nella nota che la certificava.

Il servizio fotografico arriva in un momento molto particolare della cronaca rosa, molto attenta a indagare la vita privata di Alessia Marcuzzi. Da qualche giorno, infatti, il suo nome è stato nuovamente associato a quello di Stefano De Martino, seduto accanto a lei durante la presentazione dei palinsesti Rai. Una circostanza che ha riportato alla memoria quanto accaduto due anni fa, quando i pettegolezzi parlarono di una complicità tra i due conduttori e si arrivò a ipotizzare che ci fosse anche questo nuovo feeling dietro alla fine della relazione di lui con Belen Rodriguez. La smentita arrivò allora ed è arrivata anche oggi con un commento scritto e poi cancellato dalla stessa conduttrice che, adesso, con queste foto insieme all'ex marito, pare decisamente ben lontana da ogni sospetto di flirt con il collega (in vacanza da solo a Londra).