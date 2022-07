Le foto della laurea di Tommaso Inzaghi, figlio di Alessia Marcuzzi, a Londra

Congratulazione a Tommaso Inzaghi, 21 anni, che si è laureato in business dei media presso la University of Westminster di Londra. A sfoggiare orgoglioso il traguardo raggiunto dal figlio, è mamma Alessia Marcuzzi, che sui social racconta il viaggio intrapreso nel Regno Unito per star vicino al ragazzo in un giorno così importante. Con lei anche Mia, la bambina di 10 anni avuta insieme a Francesco Facchinetti, e i genitori Eugenio e Antonietta, nonni di Tommaso.

Tommaso è il figlio avuto da Alessia con Simone Inzaghi, oggi sposato con Gaia Lucariello, con cui Alessia stessa ha un ottimo rapporto, tanto da averle fatto da testimone di nozze. Nelle foto pubblicate da Alessia, però, non c'è traccia di Simone, che sembrerebbe dunque assente alla proclamazione, forse per ragioni professionali. Assente anche Paolo Calabresi Marconi, attuale marito della conduttrice. Non è chiaro quale sarà il futuro del giovane Tomaso, ma è probabile che deciderà di restare a lavorare a Londra, considerato che proprio qui la presentatrice 49enne ha acquistato casa di recente.