Alessia Marcuzzi leopardata in costume: "Oggi mi piaccio" (FOTO)

In attesa di ritrovare una collocazione tv, avendo abbandonato Mediaset dopo 25 anni di carriera, Alessia Marcuzzi ha ritrovato la serenità sui social.

Il selfie

L'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi si è concessa un selfie Instagram presto travolto dai like, con costume intero leopardato che ha scatenato decine e decine di commenti estasiati. "Quando ci facciamo il selfie allo specchio, vuol dire che e’ la giornata “si, oggi me sento che me piaccio... e quindi lo vojo fa sapé a tutti!", ha scritto Alessia, da giorni in vacanza a Dubai con le amiche.

La vacanza a Dubai

Tra un bagno e un cocktail Marcuzzi ha trovato anche il tempo di far visita all'Expo 2020 e al Padiglione Italia, trovando interesse per un padiglione in particolare. "Mi sono emozionata molto nel padiglione dedicato alle donne, un vero e proprio tributo alle grandi donne del passato e a quelle di oggi, con video e installazioni per far comprendere l’enorme potenziale che abbiamo: when women thrive, humanity thrives", ha scritto la conduttrice, volata a Dubai per ricaricare le pile in previsione di un ritorno in Rai.

Si è infatti parlato di un possibile nuovo show su Rai2, per Alessia, con un papabile Festival di Sanremo da co-condurre al fianco di Fiorello e Amadeus.