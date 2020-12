Alessia Marcuzzi festeggia la sua mamma (che è uguale a lei): le foto di famiglia sui social

Quella del 7 dicembre è una data segnata in rosso per la famiglia di Alessia Marcuzzi che oggi festeggia il compleanno di mamma Antonia Donatelli. Ritratta in un intenso primo piano e insieme a papà Eugenio, la signora Marcuzzi è la protagonista del post che su Instagram ne celebra le 70 primavere: “Oggi è il compleanno di mia mamma.... sono 70! Incredibile... sei una pischella sempre”, ha scritto la conduttrice delle Iene a corredo delle foto che mette in evidenza la forte somiglianza con i suoi genitori.

E infatti tra i numerosi auguri alla madre di Alessia Maercuzzi c’è anche chi lo fa notare: “Il DNA non mente. Ecco da chi hai ereditato i geni che ti fanno essere una ragazzina! Tanti cari auguri alla tua splendida mamma e che la vita possa sorriderle sempre”, scrive qualcuno dei fan.

Alessia Marcuzzi e il rapporto con la mamma Antonietta Donatelli

Alessia Marcuzzi ha un rapporto molto stretto con la mamma Antonietta Donatelli, a cui Alessia Marcuzzi ha rivolto parole cariche di affetto in occasione della Festa della mamma: “Auguri alla mia mamma e a tutte le mamme del mondo (anche a quelle che figli non ne hanno, ma sono mamme di cuccioli, fidanzati o mariti)!!! Dalla mia, che si chiama Antonietta, ma per tutti Tony, spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra”.