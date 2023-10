Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: "A Mediaset mi sono sentita ingabbiata, ero il bravo soldatino"

Alessia Marcuzzi parlando di sé si definisce una "vecchia dentro" e si sente così da quando ha vent'anni. Su Rai 2, e non è un caso, conduce Boomerissima (che torna questa sera in tv) un programma che ha scritto e si è cucita sulla pelle: balla, canta, dialoga con i più giovani, ma anche con coetanei e persone più grandi.

E a 50 anni ammette, al Corriere della Sera, di non essere spaventata dall'invecchiare "specie se si riesce a trovare del tempo per portare avanti uno stile di vita sano, fare un po’ di movimento. Vivo bene l’età che avanza e per certi versi sono convinta che le cinquantenni di oggi siano le nuove trentenni". "Non mi metterei mai in competizione con una donna giovane - ha poi aggiunto -, per carità. Anzi, in generale le amo e le ammiro. E quando faccio certi scatti, sui social, da fatalona, in realtà ci gioco un po’".

Un nuovo progetto in Rai

Il successo di Boomerissima l'ha portata a pensare, e condurre, anche un altro programma: i dettagli noti sono pochi, ad esempio il nome ancora non è stato rivelato, ma Alessia spiega che tutto è nato da quanto "Fiorello e Biggio diedero per errore il mio numero in diretta tv. Da quel momento quel telefono è diventato una fonte inesauribile di messaggi, sono stata davvero travolta d’amore. Tanto che non l’ho buttato. Con diverse persone ho iniziato a chattare, scoprendo tante storie differenti. In particolare, sono entrata in contatto con un gruppo di amici che aveva organizzato un addio al celibato ad Alicante: si erano portati in giro un mio cartonato, finendo anche sul quotidiano locale. Ecco, parlando con loro ho pensato che avrei voluto scrivere un programma in cui facevo delle sorprese, coinvolgendo diverse mie amicizie celebri: abbiamo un grande potere che è rendere felici le persone con poco e quel telefono me lo ha ricordato". E il programma dovrebbe andare in onda dopo Sanremo.

Il rapporto con Mediaset e l'arrivo in Rai

Boomerissima è piaciuta al pubblico e alla Rai e questo ha decretato un ingresso nella tv di stato di Marcuzzi che ha convinto tutti, in primis lei. Alessia ha "la sensazione è di essere entrata in una famiglia di persone che conoscevo da tempo. Mi sono sentita subito accolta. Per 25 anni la mia famiglia è stata Mediaset e sono in buoni rapporti anche oggi con tanti di loro, ma ammetto che in Rai mi sento tanto protetta".

E parlando dei suoi progetti ha spiegato che adesso il "desiderio di scrivere è molto forte. Dopo tanti anni, avevo voglia di fare qualcosa che mi corrispondesse davvero e adesso me lo posso permettere. Voglio seguire il mio istinto". Prima perché non l'ha mai fatto? "Mi è solo capitato di aver condotto dei format. Mi era stata anche data fiducia, ma ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita un po' ingabbiata, se no non me ne sarei andata. Fino ad allora stavo bene nel mio: ero il bravo soldatino che faceva quello che gli richiedevano. Per un periodo ho amato i reality. Quando ho iniziato a sentire in me del malumore rispetto a quello che facevo, ho cambiato".

Le voci su Sanremo

La musica è molto presente in Boomerissima, ma in generale nella sua vita, indimenticabile sul palco del Festivalbar insieme a Fiorello, Amadeus, Nicola Savino. "Io il Festivalbar lo vorrei rifare, altroché. Tutti ricordiamo quegli anni con grande affetto". Ma parlando di un altro Festival, quello di Sanremo, Marcuzzi non si sbilancia nel dire se le piacerebbe o meno, si limita ad affermare che lei lo ama: "A casa faccio i gruppi d’ascolto, sono una grande fan e apprezzo il lavoro di Amadeus, che è riuscito a rivoluzionare il Festival avvicinando un pubblico giovane. Io vorrei lo facesse lui per sempre".