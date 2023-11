Alessia Marcuzzi, la nonna compie 100 anni: "Dove si firma per arrivarci come lei?"

"E sono 100!". Comincia così il post con cui Alessia Marcuzzi festeggia i cento anni della nonna Mela. "Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto", prosegue la conduttrice, che ogni anno tiene a celebrare questo importante traguardo insieme ai suoi sei milioni di follower. I festeggiamenti sono avvenuti a Roma, davanti a un bel piatto di pasta, con la nonnina che ha voluto intonare "Aggiungi un posto a tavola" dando sfoggio di tutta la sua serenità.

In casa Marcuzzi nonna Mela è ancora "il motore di tutto", aveva spiegato Alessia l'anno scorso, celebrando il 99esimo compleanno. E oggi aggiunge: "Mi batte ancora a burraco, balla e cucina i nostri piatti preferiti". Una forza della natura che viene apprezzata dai fan, che premiano il post con oltre centomila like. "Dove si firma per arrivarci come lei?", scrive Margherita Zanatta, ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer, interpretando il pensiero di molti. Auguri anche da parte dei conduttori Alberto Matano e Cristina Chiabotto, dall'attrice Tosca D'Aquino e da tanti altri colleghi.

La famiglia di Alessia Marcuzzi è originaria di Roma e, nonostante la popolarità della figlia, ha sempre vissuto in riservatezza, al riparo dai riflettori. Papà Eugenio Marcuzzi, sposato da sempre con Antonietta Donatelli, madre della presentatrice, ha un ruolo operativo nella società Marks&Angel, fondata nel 2012 dalla conduttrice e specializzata nella realizzazione di borse alla moda e accessori.

Mascotte di tutti è proprio nonna Mela: "Spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra. Leggerezza e profondità, che sembrano opposte e distanti, dentro di lei invece, si sono organizzate proprio bene", ha detto di recente Alessia, oggi mamma single dopo la separazione dall'ex marito Paolo Calabresi Marconi. Negli anni la presentatrice ha messo in piedi una meravigliosa famiglia allargata, fatta dell'affetto dei figli Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, avuto da Simone Inzaghi.