Alessia Marcuzzi total nude alla finestra: il panorama è bollente /FOTO

La conduttrice si immortala in posa sexy durante uno dei suoi tanti viaggi in giro per il mondo

Il panorama sullo sfondo è quello di una città al tramonto, ma la bellezza in primo piano è quella di Alessia Marcuzzi. Nella serata di ieri, la conduttrice, presa dalla nostalgia di non poter più viaggiare a causa dell'emergenza coronavirus, ha pubblicato uno scatto in cui si immortala completamente nuda durante una delle sue lussuosissime vacanze.

"Flashback" è la didascalia a corredo della foto. E l'ironia non si è fatta attendere: "Più back che flash", ha scherzato il conduttore radiofonico Rudy Zerbi. Già perché nello scatto Alessia è inquadrata di spalle mentre guarda allo sky line affollato di luci e grattacieli. Quasi centomila like per il post, che incassa tanti complimenti da parte delle colleghe, dall'attrice Laura Chiatti a Paola Minaccioni fino alla showgirl Melissa Satta. Ed Alessia risponde con gentilezza ai follower.

Oltre 5 milioni di fan su Instagram, Marcuzzi utilizza i social network per stare più a contatto con i suoi sostenitori. Oltre a ricordare appuntamenti televisivi ed immortalarsi in selfie, spesso condivide esilaranti siparietti familiari insieme ai figli Mia e Tommaso, avuti dalle precedenti relazioni con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi, e accanto al marito Paolo Calabresi Marconi. Irresistibile anche l'omaggio alla mamma Antonia, condiviso lo scorso 7 dicembre, in occasione del compleanno della donna.